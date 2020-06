Afleveringer og masser af mål: To fodboldskoler i uge 28

I takt med genåbningen af det danske samfund kan fodboldhungrende børn og unge godt begynde at glæde sig til at komme på fodboldskole i sommerferien.

- Jeg er sikker på, at mange forældre lige skal vænne sig til tanken om, at det er helt ok at sende ungerne afsted på fodboldskole i sommerferien. Men sammen med klubberne sikrer vi os, at alle retningslinjer bliver fulgt, så alle kan være trygge, siger Christian Sloth, idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.