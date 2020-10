Jan Christiansen med et lille udsnit af de mange billeder, som hans far Walther Linis malede her i galleriet på Lyndby Gade 14. Billedet han holder er et ungt selvportræt, hans far lavede. Foto: Agnete Vistar

Afdød maler: En æra er slut og en ny begynder

Walther Linis, der i næsten et halvt århundrede har sat sit præg på Lyndby, var en multikunstner, der engagerede sig i mange forskellige udtryksformer - han var billedhugger, træskærer, maler, violinbygger og møbelsnedker. Hans store vikingeskulptur og 1000-års stenen, der stod foran Galleri Linis på Lyndby Gade 14, var vartegn for byen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her