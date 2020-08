Foto: Per Buurgaard Christensen

Hvalsø Kulturnat er en populær tradition i Lejre - her en situation med det lokale band De Tunge Punge fra en tidligere kulturnat. I år bliver den ikke til noget. Arkivfoto: Per Christensen

Ærgerligt: - Vi må aflyse Kulturnatten

- Det ville på baggrund af myndighedernes udmeldinger være uforsvarligt at gennemføre Hvalsø Kulturnat.

Det siger formanden for kulturnatten, Palle Bruselius. Før sommerferien var der ganske vist optimisme at spore hos bestyrelsen i Hvalsø Kulturnat. Corona-krisen så ud til at være i aftagende, og derfor arbejdede de videre med planlægningen. Men de seneste udmeldinger fra sundhedsmyndighederne har fået bestyrelsen på andre tanker.