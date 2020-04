Ældre mand sigtet for uforsigtighed ved brand

Manden var gået et kort øjeblik fra afbrændingen og opdagede for sent, at der nu var sprunget ild over i skuret. Trods forsøg på selv at slukke branden med hjælp fra naboer måtte brandvæsnet til sidst alarmeres, og de ankom lidt over klokken 15.