Ældre mand overså sin vigepligt

Mandag formiddag klokken 10.35 skete et færdselsuheld i krydset Bygaden og Elverdamsvej i Kirke Hyllinge, hvor to bilister stødte sammen.

Det viste sig, at en 84-årig mand fra Skibby i en personbil var kørt ad Bygaden mod nordvest og videre frem over vigelinjen ud på Elverdamsvej. Her kørte en 31-årig mand fra Fredericia i en varebil i sydøstlig retning og kunne ikke undgå at blive påkørt af den 84-åriges personbil.