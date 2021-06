Ammershøjparken, i Kirke Hyllinge. Arkivfoto: Agnete Vistar

Ældre får glæde af penge fra ny pulje

Lejre - 04. juni 2021 kl. 11:42 Af Agnete Vistar

Ældre borgere og mennesker med handicap i Lejre får nu glæde af 767.000 kroner til gode oplevelser, som Lejre Kommune får fra en oplevelsespulje, som stammer fra en finanslovsaftale.

En del af pengene bliver øremærket lokalt, idet de decideret målrettes plejecentrene og sociale institutioner.

Og politikerne bakkede alle helhjertet op om denne gode sag, da de gav grønt lys forleden til at få fordelt pengene. Pengene skal bruges i år.

- Der er enighed hos alle om, at det her er en god ide, at de mennesker beriges med en masse kultur, sagde formanden for social, sundheds- og ældreudvalget, Mikael Ralf Larsen (SF), da sagen var til behandling.

En del af midlerne vil derfor også kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne eksempelvis i form af transport, ledsagelse m.v., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

Ole Blickfeldt (DF) sagde, at Lejre i mange år, under den tidligere borgmester, havde sat »Keld & Hilda« penge af, og at det er skønt, at ideen nu er bredt ud på landsplan (andre kommuner får også penge fra oplevelsespuljen).

De kommende aktiviteter vil ske i kulturinstitutioner som for eksempel Sagnlandet, ROMU (Roskilde Museum), og der vil blive muligheder for lokale musik og teater-oplevelser. Man kan også inddrage fødevareproducenter i Lejre Kommune, som kan bidrage med spændende smagsoplevelser.