Ældre får gjort rent før påsken

- I kommunens krisestab har vi stort fokus på, at vi skal sikre hjælp til dem, der har mest behov for det. Ældre skal stadig have mulighed for at få hjælp til rengøring. Det var et af de områder, som vi desværre måtte sætte på pause midt i marts, da kommunerne blev bedt om at sende medarbejdere hjem, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).