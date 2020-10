Midt og Vestsjællands Politi, Roskilde, betjent, politibetjent, politibil, politistation

Ældre ægtepar udsat for frækt svindelnummer af falsk »bank-tekniker«

Lejre - 13. oktober 2020 kl. 11:40 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Så er det sket igen - en bedrager har franarret ældre mennesker et stort femcifret beløb. Sidst gik det ud over en kvinde fra Kirke Hyllinge; denne gang er et ægtepar på 87 og 94 år fra Kirke Såby blevet snydt.

Mandag sent eftermiddag anmeldte parret, at de mandag formiddag blev ringet op af en fremmed mand, der udgav sig for at være en ansat i deres bank. Årsagen til opkaldet var nemlig, at der måske var sket noget mistænkeligt på parrets bankkonti, så den falske bankmand ville sende en tekniker, som skulle have udleveret parrets dankort, så bankkontoen kunne undersøges.

Kort efter dukkede en fremmed mand op, som fik udleveret et dankort med tilhørende kode. Herunder blev parret lovet, at dankortet ville blive leveret tilbage senest klokken 16.00, når der var blevet isat en chip i dankortet.

Men det blev aldrig leveret tilbage. Så de to ældre mennesker kontaktede banken, som kunne oplyse, at der i alt var foretaget hævet uberettiget 34.000 kroner på parrets konti.

Manden, der mødte op som »bankens tekniker«, beskrives som dansk af udseende og dansktalende, 25-30 år, 175-185 cm høj, spinkel af bygning, brunligt hår, iført mundbind, sort skjorte og mørke cowboybukser.

Politiet efterforsker nu denne og en tilsvarende sag fra Kalundborg i går om bedrageri og grov udnyttelse af ældre borgeres tillid til personalet i deres banker.

Politiet opfordrer til at være særdeles skeptisk ved disse telefonopkald og især, hvis telefonopkaldene sker uden forudgående aftale eller konkret anledning.

Det er heller ikke normalt, at bankpersonale afhenter et dankort ved problemer på en bankkonto. Indehaveren af kort vil altid skulle aflevere sit dankort eller andre betalingskort direkte til kortudstederen og ikke til tilfældige personer, der udgiver sig for at repræsentere kortudstederen.

Pårørende til ældre medborgere opfordres også til at tale med den ældre om denne form for bedrageri, herunder oplyse de pårørende om, at kortnumre, koder til dankort og f.eks. NemID sammen bankkontonumre er fortrolige oplysninger, som ikke bør udleveres til tilfældige personer.