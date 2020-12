Se billedserie Lars Juncker, manden bag Junckerhaven ApS, vinder Lejre Kommunes Erhvervspris 2020. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Årets vinder af erhvervsprisen fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets vinder af erhvervsprisen fundet

Lejre - 02. december 2020 kl. 19:44 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Ud af et felt på 15 stærke kandidater har erhvervs- og turismeudvalget udpeget anlægsgartnerfirmaet Junckerhaven ApS som vinder af Lejre Kommunes Erhvervspris 2020.

Politikerne læhher vægt på, at Junckerhaven ApS »leverer« på alle kriterier for Erhvervsprisen, samt at det er en veletableret lokal virksomhed, hedder det i en pressemeddelelse.

- Junckerhaven og indehaver Lars Juncker er en driftig og innovativ anlægsgartner, som konstant sætter nye standarder for grønnere og mere bæredygtige løsninger på sit felt. Det er også noget, der bliver bemærket lokalt, for virksomheden var en af de kandidater flere indstillere havde peget på, fortæller udvalgsformand Grethe Saabye om, hvorfor valget faldt på årets vinder.

Junckerhaven laver blandt andet individuelle haveanlæg med sten, vand og planter hos både private og offentlige kunder med naturen som forbillede.

Særligt ét element har været omdrejningspunkt for virksomhedens ekspertise og løsninger i en årrække - nemlig vandet.

Virksomhedens stifter og ejer, Lars Juncker, er således forfatter til bogen »Vand i Haven«, der er udgivet på Politikens Forlag.

I 2008 lancerede Junckerhaven svømmesøen for danskerne. Svømmesøer tager det bedste fra havebassinet og swimmingpoolen, og det er i årenes løb blevet til mere end 60 svømmesøer og naturpools hos private og offentlige bygherrer.

Lars Juncker har i fællesskab med tidligere borgmester Mette Touborg fået ændret lovgivningen (badevandsregulativet) således at det nu er muligt at etablere biologisk rensede svømmebadsanlæg med offentlig adgang. Det er blevet til to større svømmebade med tilladelse til over 400 daglige badegæster for Sorø Kommune og seneste Vejle Idrætshøjskole.

Junckerhaven blev etableret tilbage i 1990 i Osted, og har siden 2005 haft base nord for Nr. Hvalsø. Fra at være startet som en enkeltmandsvirksomhed er Junckerhaven gennem årene vokset og beskæftiger i dag 15 mand, hvoraf flere af medarbejderne er uddannet i virksomheden og har været ansat i mere end 10 år.

Netop det at være med til at uddanne fremtidens anlægsgartnere er et ansvar Lars Juncker tager på sig, og virksomheden har derfor aktuelt fem anlægsgartnerelever tilknyttet.

Erhvervsprisen overrækkes af Udvalget for Erhverv & Turisme under et besøg hos virksomheden senere på måneden.