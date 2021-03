Årets store musical holdes udendørs

Arrangørerne fra Lejre Ungdomsskole endte med at aflyse det store populære arrangement, der plejer at samle unge aktører fra hele kommunen. Sådan skal det helst ikke blive i år. Det er arrangørerne enige om. Men musicalen i år får en anden udformning.

- Vi håber, at der bliver lukket op igen for restriktionerne, så vi kan samle de unge til nogle øve-gange, fortæller Bjørn Thomsen, der gennem to årtier har været med til at forberede den årlige musical.