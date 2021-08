Se billedserie Gennem mange år har Henry Petersen været engageret i såvel to store job samtidigt og et utal af foreninger. Hans store passion er haven i Kirke Såby. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: 85 år: En ildsæl når en ny milepæl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

85 år: En ildsæl når en ny milepæl

Lejre - 10. august 2021 kl. 11:43 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Henry Petersen har aldrig manglet gøremål.

Ja man bliver aldeles forpustet, når man begynder at opsummere de mange engagementer, han har haft gennem årene, og som har været med til at sætte glød til landsbylivet på egnen omkring Kirke Såby.

Gennem livet har han, udover at være uddannet som smed, også været graver, brandberedskabschef i to kommuner (samtidigt med graverarbejdet), kasserer i Kirke Såby Forsamlingshus, medlem af bestyrelsen for Grænseforeningen i Roskilde Amt, auktionarius ved store støttekoncerter, formand for en meget aktiv klub i Hvalsø, ivrig gymnast, formand for Kirke Såby-Kisserup menighedsråd...

Og tirsdag runder han 85 år. Endnu en milepæl for en veloplagt pensionist.

Hvordan har han dog kunnet nå det hele?

- Det handler om engagement, som jeg ikke kan undvære. Det ligger simpelthen i mit DNA. Men der er dog skruet ned for engagementerne, hvilket er godt. Britta har slæbt mig med i mange år til gymnastik, og det har været fint. Men der er for mange knogler nu, der begynder at gøre ondt, siger Henry Petersen.

Han er fortsat aktiv som formand for henholdsvis menighedsrådet Kirke Såby-Kisserup og for Senior- Humør- og Motionsklubben i Lejre Kommune.

Og han ligger ikke på den lade side. Da kirken i Kirke Såby blev restaureret og renoveret for få år siden, deltog Henry Petersen i alle aspekter af det store projekt. Der var meget at stå for som formand for menighedsrådet, for der skulle også installeres nyt varmeanlæg; bænkene fik et friskt lag maling, og der kom ny belysning.

- Jeg var oppe på stilladserne hver dag, for det var meget bedre at se, hvad der skete deroppe fra, især restaureringen af kalkmalerierne. Det var meget spændende, fortæller Henry Petersen.

Det med at være oppe i højderne i kirken var han i øvrigt vant til gennem mange år. Han skulle nemlig op og ringe med kirkeklokkerne med håndkraft to gange dagligt, da han var graver.

- 30 trin op, og 30 trin ned. Den slags husker man, når man har haft den opgave gennem mange år, erindrer han med et smil.

Det var i 1973, at han blev graver i Kirke Såby efter otte år som graver på Als, hvor han stammer fra. I 33 år var han graver i Kirke Såby. Samtidigt var han også brandberedskabschef i Hvalsø gennem 26 år, og de sidste 10 år desuden i Bramsnæs.

Det blev til to store job, som blev endnu større, da han også blev indsatsleder.

Det blev voldsomt, for hans fritid blev inddraget i stort omfang. Beredskabet stoppede han med i 2001, og graverjobbet i 2006.

Kirken påskønner i den grad den dynamiske og dygtige menighedsrådsformand og beskriver ham på Facebook som et varmt, engageret og pålideligt menneske. Det nævnes, at Henry Petersen leder menighedsrådet med kraft og styrke.

Samtidigt deltager han også i sognenes mange praktiske opgaver. Tilmed har han flere gange afløst som graver ved gudstjenester og bisættelser i løbet af sommeren.

Som formand for Senior- Humør- og Motionsklubben protesterede han, da kommunen droppede de 30.000 kroner, som klubben ellers fik årligt.

- Så fik vi frivillighedsprisen på 5000 kroner for vores engagement. Jeg plejer at sige, at det nok var for at lukke munden på mig. Men det går nu fint i dag for klubben med stor tilslutning. Til foredragene er der ofte 50-60 mennesker, og 20-25 til kortspil. I motionsafdelingen er der 7-8000 igennem årligt, beretter Henry Petersen.

Hans store hobby er den smukke have i Kirke Såby, som han fortsat klarer selv. Men hækken - det klarer de yngre i familien. De synes ikke, at den nu 85-årige mand selv skal svinge hækkesaksen.

Henry Petersen er et rigtigt familiemenneske.

- Jeg elsker min familie, og de fleste bor her omkring. Jeg har fire børn og otte børnebørn, og Britta har fire børn og fire børnebørn. Vi spiser brunch med familien på lørdag i Kirke Såby Forsamlingshus, og vi bliver 33! fortæller Henry Petersen med glæde i stemmen.