Se billedserie Kirsten Frandsen benytter sig af en Ipad og Facetime, mens hun fra hjemmet underviser sine elever i klaverspil. 42 ugentlige elever! Privatfoto

84-årig i digital klaverundervisning

Lejre - 03. april 2020 kl. 19:01 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en menneskealder har Kirsten Ørsted Frandsen været en del af Osted Fri- og Efterskole. Nu underviser den 84-årige Kirsten i klaver, og hun har måttet finde nye metoder til undervisningen efter corona-epidemien har ramt Danmark. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Ved hjælp af et klaver, en iPad og Facetime er det muligt for Kirsten Ørsted Frandsen at undervise sine elever på behørig afstand af hinanden. Det er slet ikke det samme, men det er bedre end ingenting, fortæller hun.

- Selvfølgelig får eleverne langt mere ud af det, når vi sidder sammen. Det vil jeg også meget hellere. Men det handler om at få det bedste ud af den situation, som vi nu er stillet overfor. Det er en god måde for børnene at holde klaverspillet ajour. Det er bedre, at de kun glemmer lidt i denne pause fra almindelig undervisning end at alt bliver glemt, siger Kirsten Ørsted Frandsen.

Første gang den nye undervisningsform blev taget i brug var tirsdag den 31. marts. Det fungerer på den måde, at eleverne ringer Kirsten op via Facetime, og så har de ét kvarters undervisning sammen. Det bliver til en hel del, når Kirsten Ørsted Frandsen skal have sine cirka 42 ugentlige elever.

- Når man kan mødes med eleverne på denne måde, så hjælper det også eleverne til at øve sig udover. De får en fornemmelse af, at det nytter at øve sig, når man giver dem ros, tips og tricks eller lærer dem nye ting. Jeg vil hellere have dem ved min side, men indtil vi kan det, så får de alligevel en del ud af denne nye form for undervisning, fortæller Kirsten Ørsted Frandsen.

Den nye digitale undervisning er ikke optimal, men den er alligevel et lyspunkt i en svær tid, hvor vi alle skal stå sammen om at holde afstand.. Den giver nemlig et gensyn mellem Kirsten og de mange elever, som har hver eneste uge, når hun underviser mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

- Det er super hyggeligt at se børnene igen. De er glade for at se mig også, kan jeg mærke. Det er en svær tid, hvor man går og er bekymret eller bange, og så hjælper det en hel del på humøret, når børnene popper frem på skærmen og bare siger: »Hej Kirsten!« fortæller Kirsten Ørsted Frandsen.

Siden 1941 har Kirsten haft sin gang på Osted Fri- og Efterskole. Fra 41 til 71 var Kirstens forældre, Dora og Niels Pedersen, forstanderpar på skolen. Så hun har både haft sin skolegang her, samt meget arbejde gennem tiden, hvor hun både har arbejdet på kontoret og undervist i gymnastisk og musik.

- Jeg underviser normalt også en børnehaveklasse i musik, og det er også sjovt, ligesom min klaverundervisning. Det er børnene, som man især savner i denne tid, og man er nødt til at tage sig til noget, så man ikke bare falder hen eller sidder og kigger i sofaen. Jeg giver mig selv lektier for med at spille orgel en time hver dag i kirken, og nu har jeg også muligheden for at undervise mine elever gennem Facetime, siger Kirsten Ørsted Frandsen.