Børnene får lov at bruge deres hænder og komme tæt på naturen under skjoldungedagene. Og tilbagemeldingerne fra turene er meget positive. Foto: Malene Bendixen

80 skjoldungedage giver børnene trivsel

Lejre - 23. november 2020 kl. 19:18 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Nationalpark Skjoldungernes Land arrangerer sammen med de tre kommuner Lejre, Roskilde og Frederikssund 80 ture ud i naturen for specialklasser og almindelige klasser.

Det sker i efteråret. 50 skjoldungedage arrangeres for specialskolebørn.

Alle turene skal give eleverne gode læringsoplevelser i naturen og kulturhistorien, og styrke børnenes trivsel i klassen. Samtidig er håbet, at turene kan give lærere og pædagoger lyst til at arbejde med udeskole og at bruge naturen som klasseværelse, for eksempel i nationalparken.

- De fleste af vores børn her i Lejre kommer på tur til Tadre Mølle. Og vi får så mange gode tilbagemeldinger fra turene, fortæller chef for Center for Børn & Læring i Lejre Kommune, Helle Dydensborg til Dagbladet.

- De børn får en oplevelse, de ikke har været i længe. De prøver at bruge hænderne; de bliver hjemmevante ude. Det er rigtigt godt, hvis de kan arbejde videre med deres oplevelser. Det kan give de børn, der synes, det er svært at gå i skole, det der skal til for at trives, siger hun.

På Tadre Mølle arbejder børnene med tre temaer på de tre dage: Korn, mel og mølle. Landskabets dannelse og vandets kræfter. Stenalder og flintesmedning. Tadre Mølle lånes ud til projektet af ROMU, Den Selvejende Institution Tadre Mølle, Tadre Mølles Venner og Naturstyrelsen.

Projektet »Skjoldungedage« er støttet af Undervisningsministeriets pulje til initiativer, som kan få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.