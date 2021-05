Mange forskellige initiativer skal få børn og unge ud i bevægelse. Arkivfoto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

750.000 går til nye aktiviteter for børn og unge

Lejre - 01. maj 2021 kl. 11:35 Af Agnete Vistar

Især børne og de unge har været hårdt ramt af restriktionerne under den lange corona-vinter. Idræt og foreninger har lukket end for aktiviteterne. Men nu sætter en enig kommunalbestyrelse med 750.000 kroner gang i hjælp til aktiviteter for de unge.

Pengene går til aktiviteter, der kan tiltrække nye medlemmer i foreningerne. For eksempel kan foreningerne få støtte til en »tag en ven med til træning«-kampagne, hvor vennen så ikke opkræves kontingent den første tid. Lige som der skal laves en pulje til foreninger, der gør en særlig indsats for at få sårbare børn og unge med i fællesskaberne.

Ifølge en rundspørge blandt kommunens børn og unge vejer det sociale aspekt tungest, og altså ikke nødvendigvis selve aktiviteten. Derfor er det vigtigt med organiserede aktiviteter, hvor bevægelse og fællesskaber kan dyrkes uafhængigt af de normale rammer.

Det lagde politikerne vægt på under debatten om, hvordan pengene skal få gang i noget nyt for mange af de børn og unge, som ikke rigtigt er med i nogle fællesskaber. Det gælder også om at få alle børn og unge, der tidligere har været medlem af en forening, tilbage til foreningerne.

Tina Mandrup (V) nævnte, at det er godt, at der ikke bruges 140.000 kroner til markedsføring ud af de 750.000 kroner, som der først var lagt op til. Det beløb er skaleret ned. Pengene skal først og fremmest fordeles ud til foreningerne, som godt selv kan bearbejde ideerne til at tiltrække børn og unge, sagde hun.

Mikael Ralf Larsen (SF) var ganske enig - og det er rigtigt vigtigt, at pengene går til aktiviteter for de børn, der har mest behov for dem, sagde han. De børn, der ikke skal på en spændende sommerferie. Han understregede at det bliver en opgave at lægge krudt og energi i oplysning på skolerne.

- Netop de børn og unge, der ikke er i foreningerne - dem på kanten. Det gælder om at trlække flest mulige ind i fællesskaberne, og det er netop det, foreningslivet har efterspurgt, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S).

Claus Jørgensen (SF), formand for kultur- og fritidsudvalget, sagde, at han er enig i, at pengene ikke skal bruges til »markedsføring«, men til at hjælpe foreninger.

Og nogle af pengene afsættes blandt andet til Facebook - ikke for at booste det sociale medie, men for eksempel til film, som præsenterer foreningerne på Facebook-filmopslag, mens andre penge bruges på at indkøbe hjælpepakker fra DGI DIF.

Burak Ulrik Ulucan (S) sagde, at rigtigt mange unge har mistet deres sociale hverdag, og de har haft det dårligt under nedlukningen. Mange af dem er netop på de sociale medier- og det er blandt andet der, man kan fange dem, understregede han.