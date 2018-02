Her ses HusCompagniets første oplæg for udstykningen på Muningård. Lejre Kommunes materiale

62 boliger i støbeskeen

Lejre - 02. februar 2018 kl. 11:13 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne for Muningårdens jord begynder nu at tage form. HusCompagniet er kommet med en foreløbig plan, og der arrangeres et borgermøde den 5. marts om planerne, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Herefter er det hensigten, at Lejre Kommune laver et forslag til en lokalplan for området. 62 parceller bliver i varierende størrelser, fra 1100 kvadratmeter til 500 kvadratmeter. Husene bliver store og små, og målgruppen er ikke mindst børnefamilier.

Der er således udsigt til, at Lejre by vil vokse betragteligt mod sydvest. Efter at ejerne af Muningården, Verner Christensen og Anne Palle satte udstykningen af jorden på stand-by for nogle år siden på grund af den finanskrisen, har forvaltningen i Lejre Kommune og politikere haft møder med nogle af naboerne, som er bekymret for den nye udstyknings indpasning i området.

Siden har HusCompagniet købt jorden. Oplægget betoner større vægt på fællesskabet ved indarbejdelse af lokale frirum. Her bliver mulighed for fællesaktiviteter i form af leg, petanque, boldspil, basket osv, som kan indpasses i et boligområde.

