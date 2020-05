De tre frivillige valkyrier, som de bliver kaldt i Sagnlandet - fra venstre Dina Bergstrøm, Christine Roederer og Christina Brandt, som har formået at indsamle 581.000 kroner via deres Facebook-gruppe »Støt op om Sagnlandet«. Foto: Agnete Vistar

581.000 kroner samlet ind til Sagnlandet

Et fantastisk beløb - der er købt billetter for 146.325 kroner; doneret frivillige bidrag og købt ting på auktion for 273.760 kroner; tegnet medlemsskab af venneforeningen Sagnlandets Venner for 132.960 kroner samt købt medlemskaber af Sagnlandet Lejres Erhvervsklub for 30.000 kroner.