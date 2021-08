58 ladestandere skal opstilles

Ifølge dagsordenen for sagen tilbyder operatørerne et serviceabonnement således, at der er 24/7 hotline, og de sørger for tilbagebetaling af elafgift samt afregning af alle ladestandere.

Hjemmeplejebilerne får deres egne opladere. Erfaringer fra andre kommuner viser nemlig, at hvis der gives mulighed for, at andre kan oplade, når hjemmeplejebilerne er ude at køre, er der alt for stor risiko for, at deres biler ikke er opladet til næste tur ud til kommunens borgere.