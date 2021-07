Snart er det slut med de sorte biler, som Hjemmeplejen i Lejre kører rundt i. De nye elbiler skal være hvide. Arkivfoto: Agnete Vistar

55 elbiler på vej til kommunalt brug

Lejre - 10. juli 2021 kl. 08:27 Af Agnete Vistar

I stedet for at udskifte 39 biler til elbiler i år, står Lejre Kommune nu over for at udskifte 55 biler til elbiler - dog først næste år. Bilerne går især til Hjemmeplejen.

Det er blot fire måneder siden, at opgaven lød på at udskifte 39 almindelige benzinbiler til elbiler, men visse omstændigheder gør, at Lejre Kommune må skride frem på en anden måde.

I år indkøbes først syv el-varevogne og en enkelt ladvogn samt tilhørende ladestandere, hvilket koster cirka 1,8 millioner kroner.

Derudover sendes indkøb af 55 elbiler i udbud. Elbilerne kan alligevel først leveres i begyndelsen af 2022, så kommunen kan lige så godt få 55 biler ind i folden i stedet for 39.

For at sikre, at der altid er strøm nok på elbilerne til at dække en hel vagt i hjemmeplejen, anbefaler forvaltningen, at der stilles krav i udbudsmaterialet om, at bilerne skal kunne køre minimum 300 kilometer pr. opladning.

Og så lige en sidste nyhed: Hidtil har Hjemmeplejens biler været sorte med Lejre Kommunes grønne logo. Nu skal de nye elbiler bestilles i farven hvid, og påmonteres Lejre-logoet.