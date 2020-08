Jættestuen i Øm ved Lejre har ligget der i 5000 år. Nu er den i fare for at styrte sammen.

5000 år gammel jættestue er nedstyrtningstruet

Øm Jættestue, der ligger ved Lejre, bliver lukket for offentligheden. Lukningen skyldes, at flere sten er røget ud, og andre er tæt på at vælte ud, både i indgangen og i stensætningen omkring højen.

Center for Kulturarv og Fortidsminder i Slots- og Kulturstyrelsen har netop besøgt det 5000 år gamle stenaldergravkammer, og vurderet, at jættestuen desværre må lukkes af for de tusindvis, som hvert år besøger stedet. Det fortæller B-Joe Johansen, der tidligere har skrevet en bog om fortidsmindet.

Der er ikke penge i budgetterne til at restaurere den foreløbig - tidligst til næste år, men sandsynligvis først om flere år. Lejre mister dermed en elsket turistattraktion og et fristed for de lokale, som har brugt stedet rekreativt.

B-Joe Johansen fortæller, at han gjorde Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på problemet. Han er komponist og musiker, og besøgte jættestuen i sidste uge i forbindelse med uropførelsen af et nyt værk - en lydinstallation, skrevet specielt til Øm Jættestue.

Under afviklingen af musikken, blev han opmærksom på de truende løse sten - og i øvrigt også flere andre skader på jættestuens indre, for eksempel de mange sodmærker efter brug af åben ild i stenkammeret.

B-Joe Johansen, som er tidligere formand for Lejre Historiske Forening, opfordrer de lokalhistoriske foreninger til at gå ind i sagen.

- Det vil være en stor skam, hvis vi må undvære så fantastisk et sted fremover. Et fortidsminde, som har overlevet i 5000 år, bør vi ikke bare lade gå til. Vi skylder os selv og hinanden, at passe på vores historie, og Øm Jættestue repræsenterer på fornemste vis de mennesker, som var de allerførste til at bosætte sig på Lejreegnen, hvor de efterlod os de mystiske kultbygninger, som er rene arkitektoniske mesterværker, helt på højde med pyramiderne i Egypten, men bygget 500 år før. For uden vores historie, hvad er vi så? Spørger B-Joe Johansen.