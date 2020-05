Nogle af de store sten, der nu skal lægges ud i Elverdamsåen syd for motorvejen. Privatfoto

500 tons sten skal i åen

- Vi skal lægge 500 tons skjulesten ud i Elverdamsåen i det område, der kaldes Tempelkrogen Syd, fortæller bandeleder for Grusbanden og formand for TØS, Rune Hylby til DAGBLADET Roskilde.

500 tons. Det er immervæk en flok sten. Tidligere var strækningen nærmest en motorvej med ganske få bump på vejen. Nu skal stenene skabe variation til glæde for fisk, planter og insekter.

Projektstrækningen er en del af det store vådgøringsprojekt, hvor Elverdamsåen for et par år siden blev genslynget og efterladt uden den mindste form for skjul og variation.