36 år med væven i centrum

Lejre - 04. oktober 2021

Fandt du melodien? Det var et af de finurlige spørgsmål, folk gik og gav hinanden lørdag under ferniseringen på Midtsjællands Vævekreds' udstilling af tekstilkunst i Domus Felix.

Så hvad var det for en melodi...Ja vævning er mange ting. Ét af værkerne på udstillingen er et billedvæv med titlen "Gæt en melodi", og her er vævet noder i et rektangel.

"September himmel er så blå", er svaret. Flere kunne genkende melodien ud fra de vævede noder. Et lille musikstykke i tekstil, designet af Ninna Refsgaard.

Og det er typisk for den kreativitet, der præger de frembragte værker i Midtsjællands Vævekreds. Her er alt vævet, strikket eller syet sammen - lige fra babyvikler på over fire meter til tasker, tørklæder, plaider, tæpper, frakker og trøjer og billedvævninger - fra de helt små til de store.

Gæsteudstillere er også med, Lynne Glazzard og Tom Lundsten, som præsenterede deres smukke, men også ret dyre emaljekunst.

36 år har Midtsjællands Vævekreds eksisteret. Kredsen har knap 70 medlemmer.

Nyt hver gang Og det er betagende at opleve, at medlemmerne på hver eneste udstilling kan frembringe nyt, der er værd at studere, og købe. 27 udstillere har meget at byde på med tilsammen over 100 værker, som udstilles til og med den 10. oktober på Felix.

Birgit Oksbjerg er formand for vævekredsens bestyrelse, og hun er en erfaren væver, der oprindeligt lærte at væve på Skals Håndarbejdsskole og siden har vævet hos Kirsten Oppfeldt ved Særløse og på Dansk Tekstillaugs kurser.

Hun har en fire-årig uddannelse på skaftevæv og er begyndt på en treårig uddannelse som billedvæver.

Flere vil væve Det lyder som om, der er mange steder man kan lære at væve - og det er vitterligt et håndværk, som kræver tilbundsgående viden om teknikken - men faktisk bliver der stadig færre steder, man kan uddanne sig i den kunst.

Og det på trods af, at flere og flere ønsker at lære at væve, endda også unge.

- De seneste 10 år har vævning været på vej frem, men mærkeligt nok bliver de uddannelser, hvor man kan lære at væve, lukket. Det gælder på Kolding Kunsthåndværkerskole og Herning Tekstilskole. Skolerne skal spare 2 procent årligt, og det går ud over vævningen. Det ender med, at ingen kan håndværket, siger Birgit Oksbjerg.

Unge vil strikke Mange yngre kvinder over det ganske land har givet sig i kast med strikning, hvilket i øvrigt er nemmere at gå til. En væv er dyr. Men heldigvis har medlemmerne af Midtsjællands Vævekreds mulighed for at benytte en af de 16 store væve i Borup, på det tidligere rådhus.

Og her mødes de ofte. Susanne Rishede er kendt for sit strik, og har også noget smukt med her på udstillingen, men hun har også sit allerførste billedvæv med. Og hun er selv dybt begejstret for det.

Manden med paraplyen Et lille billede af en mand, der med en paraply kæmper sig gennem stormvejret på en vinterdag. Et fotografi af et billede i en avis for mange år siden har inspireret hende, samt et blik ned på fodspor i sneen fra et hotelværelse i København.

Ikke alle medlemmer af Midtsjællands Vævekreds udstiller i år. Ét af dem, Bodil Ravn, har været med næsten fra begyndelsen. Hun kom fra Allerød for at se udstillingen sammen med sin mand, Karl Ravn, som er tidligere fotograf på Familiejournalen.

Karl Ravn har fotograferet til flere bøger om vævning, heriblandt "Tråd på Væv", som man kunne købe under ferniseringen. En kombination af nyt og gammelt - vævning har eksisteret i mange år, og i bogen kan man gå ind på QR-koder, der fører direkte til Youtube-videoer om vævning, som Karl Ravn også har lavet.