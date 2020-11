Politiet undersøger nu, om der er sket overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med et trafikuheld i Kirke Hyllinge onsdag. Foto: Kenn Thomsen

34-årig på skadestuen efter trafikuheld

To ambulancer blev sendt til krydset ved Elverdamsvej og Bygaden i Kirke Hyllinge, da to biler onsdag klokken 12.30 stødte sammen.

Det viste sig, at en 69-årig mand fra Fakse Ladeplads i en personbil var kørt ad Bygaden i nordlig retning i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset ved Elverdamsvej. Kort efter fremkørsel over vigelinjen blev den 69-åriges bil midt i krydset påkørt på venstre side af en anden personbil, der af en 34-årig mand fra Jægerspris blev ført ad Elverdamsvej mod øst.