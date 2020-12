Her ses den reviderede plan for boligerne på Østager. Rækkehusene ud mod Karlebyvej (mod øst, til højre) er reduceret fra 11 til otte, og kun i ét plan. Lejre Kommunes materiale

32 tæt-lave boliger i vente

Trods mange protester fra ejerne af parcelhuse i Vestervang-området har et flertal vedtaget en plan for 32 tætte boliger i Østervang - dog alle i ét plan.

Forslaget om at flytte planen for rækkehuse, klyngehuse og dobbelthuse til enten et område nord for Grimsager eller syd for Vestervang, hvor der tales om flere boliger, blev ikke vel modtaget hos det politiske flertal i Lejres kommunalbestyrelse, eller hos forvaltningen. Disse områder ejes af andre.