31 ryttere jernede rundt - sponsorcykelløbet har nu rundet millionen

Rundt omkring i Danmark har man fået øjnene op for dette fænomen i Kirke Hyllinge. Sponsorcykelløbet har nu eksisteret en længere årrække. Hvor mange år er ingen helt klar over hos arrangøren KHIF Badminton. Men én af klubbens store ildsjæle, Susanne Karlsen, der år efter år kører flest sponsorpenge hjem, mener at løbet efterhånden har skaffet over en million kroner til ungdomsarbejdet i badmintonforeningen.