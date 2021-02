Selv om en 31-årig mand fortalte i retten, at han først havde drukket en fyldt lommelærke efter at være kørt ind i et hus, kunne vidner fortælle en anden historie. Arkivfoto: Katrine Wied

31-årig bilist bragede ind i hus - nu er han dømt

Lejre - 12. februar 2021 kl. 06:56 Af Agnete Vistar

En 31-årig mand har ved Retten i Roskilde fået en bøde på 34.000 kroner og dertil mistet kørekortet i en periode på tre år, regnet fra maj 2019.

En søndag aften i april 2019 var bestemt ikke mandens lykkedag. Her brasede han i en varebil ind i et hus i en landsby i Lejre Kommune og fik efterfølgende målt en promille på 1,52 i blodet, som er langt over det tilladte.

Manden erkendte sig kun delvist skyldig, idet han bestred, at han kørte med så høj en promille - højst 0,7 promille, lød hans egen vurdering. Forklaringen skulle være, at han slyngede noget stærkt brændevin i sig, efter at han kørte ind i huset - dvs. at han indtog alkohol både før og efter kørslen.

Ifølge hans forklaring til Retten i Roskilde var han på vej hjem efter at have prøvesmagt noget øl - ja faktisk rigtigt mange forskellige øl, heraf nogle med en pæn alkoholvolumen.

At han kørte ind i huset, hvor han ramte et nedløbsrør, skyldes blandt andet, at han fik solen lige i øjnene. Det skete på en vej uden midterstriber i et sving og lidt før et bump på vejen længere fremme. Lige efter svinget kom en modkørende mørk bil, har han forklaret. Og da han skulle passere denne bil, fik han ikke bremset tilstrækkeligt op, hvorefter han trak til højre og kørte ind i huset.

Tømte flaske efter uheld En kvinde kom til stedet, hvor han holdt, og spurgte ham, om han ville stikke af, hvilket han benægtede. Kvinden ringede så til politiet. Og før den 31-årige gik hen til huset for at ringe på, skulle han så - ifølge hans egen forklaring - have drukket brændevinen fra en næsten fyldt lommelærke, han havde liggende i handskerummet.

Ja han var i chok og tømte hele lærken. Husjerens datter var alene hjemme; han fortalte hende, hvad der var sket, og da han gik igen fra huset, ankom politiet.

Så vidt så godt. Problemet er bare, at politimanden, der anholdt ham, ikke kunne erindre noget om, at manden skulle have sagt, at han havde drukket efter han kørte ind i huset. Der lå heller ikke nogen flasker fremme i bilen, kunne politimanden berette. Den slags ser politiet altid efter.

Og datteren i det påkørte hus kunne fortælle, at der gik under et minut, fra hun så påkørslen inde fra huset, til hun stod og talte med den 31-årige uden for. I det tidsrum så hun ikke noget til, at han skulle have drukket.

Politiassistenten i politibilen understøttede datterens vidnesudsagn.

Så Retten vurderede, at manden vitterlig kørte med de 1,52 promille i blodet.