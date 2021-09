Send til din ven. X Artiklen: 30 dages betinget for knytnæveslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 dages betinget for knytnæveslag

En 58-årig mands slag med knytnæve og mobil takseres til 30 dages betinget fængsel.

Lejre - 28. september 2021 kl. 11:11 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En kontrovers mellem to mænd en aften i august 2019, der ledte til, at en 56-årig mand tildelte den anden mand et knytnæveslag i ansigtet, kommer nu til at koste den 56-årige 30 dage bag tremmer. Det har Retten i Roskilde besluttet, efter at have hørt de to mænds forklaringer og forklaringen fra et kvindeligt vidne.

Den 56-årige stod tiltalt for at have tildelt den anden mand to slag i hovedet og to slag i brystet med en mobiltelefon. Selv forklarede den 56-årige, at det var korrekt, han havde givet den anden mand et knytnæveslag i ansigtet - men at dette var sket, efter den anden mand havde taget hans mobil og smidt den væk.

Den anden implicerede mand forklarede derimod, at slagene var faldet, efter den 56-årige havde givet ham nogle skub i brystet - og at han havde slået med mobilen i hånden. Også det kvindelige vidne mindedes, at slaget var faldet, mens den 56-årige havde haft sin telefon.

Om han havde mobilen i hånden eller ej, fandt Retten det bevist, at manden i hvert fald havde tildelt et knytnæveslag, hvorfor den 56-årige blev fundet skyldig i volden. Dog fandt Retten det ikke bevist, at hvad end der gik forud for slaget, skulle være et strafbart overfald.

Manden stod ligeledes tiltalt for at have lagt personfølsomme oplysninger om to andre personer ud på sin Facebook-side ved at dele deres profilfotos og navne uden samtykke. Dette fandt Retten dog ikke at have en sådan karakter, at det var en overskridelse af databeskyttelsesloven om samtykke.

Den 56-årige blev derfor dømt for bold og til 30 dages fængsel, der skal afsones, hvis han indenfor en prøveperiode på et år begår kriminalitet igen.