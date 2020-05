Den sjældne hasselmus er vågnet op fra sit hi under jorden og er nu ude i Bidstrupskovene. Her vil den blandt andet søge de ophængte redekasser. Arkivfoto: Thomas Olsen

25 hasselmus-reder fundet

Naturstyrelsen oplyser, at der indtil videre er hængt over 400 redekasser op rundt i Bidstrupskovene. De fleste kasser er bygget af en flittig frivillig. I vinteren har en anden gruppe frivillige gennemgået alle kasserne for at undersøge, om en hasselmus har brugt dem til rede. Kasserne blev også gjort rene for eventuelt indhold, så de nu er klar til den kommende sæson.