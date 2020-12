Daginstitutionen Den Grønne Kile i Hvalsø - her er 23 børn fra vuggestuerne og 11 ansatte sendt hjem i selvisolation. Arkivfoto

23 vuggestuebørn sendt hjem - og 11 ansatte

Det sker, efter at to medarbejdere er konstateret smittede med Covid-19 i Den Grønne Kile. Og det betyder også, at i alt 11 medarbejdere er sendt hjem og skal testes.