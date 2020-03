2,3 millioner til pædagogtimer

Pengene kommer ikke udelukkende til at gå til kommunernes egne institutioner, men også til puljeinstitutioner. Venstre har også foreslået, at pengene gik til private institutioner, men det var der ikke flertal for under tirsdag aftens virtuelle kommunalbestyrelsesmøde.

- Den enkelte institution får en øget tildeling ud fra kapacitet. Institutionerne får et vist beløb til ren pædagogtid. Vi tror og håber, at der er pædagoger, som ønsker at gå op i tid. Det er nemlig ikke alle, der er på fuld tid, forklarer formand for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R) til DAGBLADET Roskilde.