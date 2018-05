Istidsruten kommer til at gå via Sagnlandet, som her vist på Slangealleen nær Lejre by. Privatfoto

21 mio. kroner i støtte til cykelrute

Istidsruten bliver en tur gennem den helt tidlige danmarkshistorie, hvor de mægtige ismasser dannede det landskab, der har haft afgørende betydning for danskernes senere bosætning og udvikling. Bakkerne og landskabet var engang begravet under to kilometer tyk is, og der boede ingen mennesker her dengang.