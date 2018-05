Budgettet for 2017 holdt, viser den aktuelle årsrapport for Lejres økonomi. Arkivfoto: Agnete Vistar

2017: Budgettet holder

For andet år i træk fremlægger Lejre Kommune et regnskab, hvor kommunen holder budgettet. Det viser den dugfriske Årsrapport 2017, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Årsrapporten er nu sendt til revisionen. Borgmester Carsten Rasmussen (S) skriver i sit forord, at Lejre Kommune viser et samlet resultat med et overskud på 23 mio. kroner på driftsbudgettet. Og at regnskabet viser, at Lejre Kommune fortsat har en sund økonomi, hvor merudgifter løbende bliver finansieret gennem målrettede reduktioner.