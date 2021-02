2000 Lejre-borgere bliver spurgt om deres sundhed

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

- Vi bruger resultaterne til at planlægge og prioritere fremtidige sundhedsindsatser. Jo flere, der udfylder skemaet, jo bedre kan vi målrette vores tilbud og indsatser. I 2017 svarede lidt over halvdelen på spørgeskemaet. Vi håber meget på at få endnu flere svar denne gang, tilføjer han.

- Resultaterne fra 2017 viste, at Lejre kommunes borgere er blandt de mest sunde og raske i hele landet. Både når det gælder fysisk og mental sundhed og eksempelvis ufrivillig ensomhed. Denne gang laver vi undersøgelsen midt under pandemien, og det kan give os vigtig viden om, hvad vi har brug for at sætte fokus på i de kommende år. Derfor håber jeg, at så mange som muligt vil deltage i undersøgelsen, siger Mikael Ralf Larsen (S), formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre i Lejre.