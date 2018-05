200 ryttere kom godt gennem Bramsnæsløbet

Humøret var højt, og starten langsom. To MC marshalls førte an under hver afgang i roligt tempo fra Kirke Hyllinge Hallen og gennem byen, før rytterne kom ud på landevejene i de forårsgrønne landskaber, og her blev tempoet sat op. I alt var seks BMW marshalls hyret til Bramsnæsløbet og bidrog dermed til rytternes - og bilisternes - sikkerhed.

- Løbet er gået ovenud godt. Vi har fået forfærdelig meget ros for arrangementet. Vores depot ude på ruterne blev meget besøgt; mange stoppede for at få noget at drikke i varmen. Der var et enkelt mindre uheld - en rytter faldt ned i et hul på vejen i Frederikssund Kommune, og han fik nogle hudafskrabninger, fortæller formand for KHIF Cykelmotion, René Bachau.