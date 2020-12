Artiklen: 200 blev ledige under første halvår

Det har været svære arbejdsforhold for Jobcentret i Lejre Kommune i år under coronaen. Og det er det stadig.

Kommunalbestyrelsen vedtog forleden Beskæftigelsesplan 2021 for Jobcentret. »Vores lille bibel«, kaldte formanden for job- og arbejdsmarkedsudvalget, Christian Plank (SF), Christian Plank planen.

Han kunne berette, at fra februar til juli steg jobcentrets portefølje med 200 ledige. Samtidigt lukkede Beskæftigelsesministeriet ned for en lang række af de indsatser, som kommunen ellers har brugt.

Som bekendt skred budgettet for jobcentret voldsomt ved sidste årsskifte, og det kom udvalgsformanden også ind på.

- Økonomien var voldsomt udfordret i starten af året på vores område - det gik op for os. Og det har vi brugt megen tid på at arbejde med. Det har betydet, at vi har måttet bremse op på en række tiltag, fortalte Christian Plank.