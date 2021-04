19-årig nægter sig skyldig i sag om stjålne crossere

Det er uvist, om det ikke var gået op for en 19-årig mand fra Taastrup, at politiet ledte efter ham i forbindelse med tyveriet af otte crossere fra ungdomsskolen i Kirke Såby. I sagen er tre unge mænd allerede tidligere blevet varetægtsfængslet frem til den 29. april, og efterforskningen havde da også sat politiet på sporet af den 19-årige mand, men uden at det var lykkedes politiet at lokalisere ham.

En patrulje kørte frem til arresten, hvor de traf en gruppe mænd, hvoraf den 19-årige mand fra Taastrup var iblandt. Han blev derfor anholdt og sigtet både for at forsøge at kontakte en fange i arresten, men også for indbruddet i ungdomsskolen.

De øvrige mænd uden for arresten blev ikke sigtet for noget, da der ikke var grundlag for at mistænke dem for at have forsøgt at kontakte personer i arresthuset. De fik lov til at gå efter afhøringen.