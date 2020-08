Brandvæsenet rykkede ud til ildløs i en hæk og et haveskur på Bygmarken i Kirke Sonnerup. Privatfoto

17 meter hæk og dele af skur brændte

Brandfolkene fra Station Kirke Hyllinge måtte af huse 12.45, da en melding lød på brand i en hæk og et skur på vejen Bygmarken i Kirke Sonnerup.

Da brandbilerne ankom for fuld udrykning havde naboerne dæmpet branden med en haveslange, så brandmændene gik i gang med at efterslukke såvel hæk som haveskur. Det skete med to højtryksrør og skum.