162.500 kroner til Godis Grønt

Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland havde travlt på deres møde i sidste uge. For første gang i foreningens historie skulle et indstillingsmøde på grund af corona klares via computeren.

- Vi er glade for, at coronaen ikke har mindsket idérigdommen ude omkring, og vi kan virkelig mærke, at man har fået øjnene op for LAG-ordningen. Ikke mindst hos de helt små virksomheder og iværksættere. Det er vi rigtigt glade for. Det er fantastisk at opleve, hvordan LAG-støtten nogle gange er den X-faktor, der kan være med til at sikre, at gode idéer får luft under vingerne og er med til skabe ny energi og liv i vores område. En støtte fra LAG kan tit være en døråbner hos andre fonde, og det er der skelet til i flere projekter denne gang. Vi blåstempler så at sige den lokale opbakning, udtaler formand Flemming Engtoft Larsen fra Kalundborg.