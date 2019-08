Send til din ven. X Artiklen: 160 børn fra Lejre er med i tumleuge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

160 børn fra Lejre er med i tumleuge

Lejre - 28. august 2019 kl. 09:54 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1-3 årige tumler sig til bedre motorik og opleve glæden ved leg og bevægelse, når Lejres kommunale dagpleje er med i det landsdækkende initiativ »Hej skal vi tumle?«.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Gå som en tiger, lav en pizza på din mave eller hold balancen på en forhindringsbane. Sådan lyder nogle af opfordringerne til de børn i børnehaver og vuggestuer, som i uge 34 og 35 er med i tumleugen »Hej skal vi tumle?«.

I Lejre Kommune kan 160 børn se frem til en masse sjove oplevelser med at lege og bevæge sig og derved tumle sig til bedre børnemotorik.

- Det er vigtigt for børnenes udvikling, og det danner grundlag for gode vaner, når også de små børn får gode oplevelser med bevægelse både i deres dagpleje eller vuggestue, derhjemme og i fritiden. Derfor er vi rigtig glade for, at dagplejere og vuggestuer gerne vil motivere børnene til at være aktive, så de oplever, at det er sjovt at bevæge sig, siger Kit Frøling, der er konsulent i DGI Midt- og Vestsjælland

Det er DGI, Børneulykkesfonden, FOA og bObles, der står bag »Hej skal vi tumle?«. Målet er at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark til en hverdag med mere bevægelse og samtidig styrke børnenes motorik gennem leg og bevægelse.

Over hele landet er omkring 227 dagplejere og vuggestuer med mere end 2.600 børn med i tumleugen.

De tilmeldte får blandt andet en bevægelsespakke med bObles motoriske tumleredskaber i form af såkaldte sansekanter og et legehæfte med inspiration til lege og aktiviteter.

Der er behov for mere bevægelse i børnenes hverdag i dagplejen eller vuggestuen. Det viser en undersøgelse blandt 70 dagplejere og pædagoger, som sidste år deltog i »Hej skal vi tumle?«. Her svarer hver tredje, at de mener, der er behov for at sætte mere fokus på bevægelse på deres arbejdsplads.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 0-4 år får mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen, fordi bevægelse styrker deres motoriske udvikling.

- De fleste børn bruger rigtig mange timer hver dag i daginstitutionen. Derfor er det utrolig vigtigt, at bevægelse og fysisk aktivitet er en integreret del af hverdagen i danske dagplejer/vuggestuer. Børnenes lyst og motivation til at bevæge sig er naturligvis påvirket af de muligheder, som daginstitutionen stiller til rådighed, og her kan »Hej skal vi tumle?« være et redskab til at opmuntre og inspirere til leg og bevægelse, siger Henriette Madsen som er generalsekretær i Børneulykkesfonden.