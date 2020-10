Vejen Buesøvej, som ligger syd for Kattinge, er blevet gjort sikrere - men også bredere, uden forudgående aftaler med lodsejerne. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

15 lodsjere står til erstatning

Lejre - 28. oktober 2020 kl. 08:18 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Buesøvej er gjort bredere uden forudgående aftaler med lodsejerne. Nu skal der indgås frivillige aftaler - eller eksproprieres jord.

Politikerne i kommunalbestyrelsen ser på sagen tirsdag aften. Går alt som ventet, beslutter de, at der skal eksproprieres jord fra de lodsejere, som ikke ønsker at indgå en aftale om inddragelse af deres jord langs Buesøvej syd for Kattinge.

Forvaltningen regner med, at hovedparten af de 15 berørte lodsejere, som har mistet jord til den nu bredere Buesøvej, er villige til at indgå aftaler om inddragelsen af deres jord. Men de, der ikke ønsker dette, kan forvente, at deres jord eksproprieres.

Som en del af alle de mange fremskudte anlægsprojekter er Buesøvej blevet gjort bredere flere steder i forbindelse med, at den er blevet opstribet til en 2 minus 2 vej. Hensigten er at gøre vejen sikrere, blandt andet for cyklende børn fra Kattinge.