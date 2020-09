Så gælder det om at få flest mulige børn til at cykle i skole. Arkivfoto: Peter Andersen

15 klasser med elever deltager i cyklistkampagne

Eleverne dyster om at cykle flest dage til skole og i fritiden. I år opfordres forældrene til at bakke op med en guide til, hvordan hele familien nemt kommer i sadlen og ud i Danmarks skønne natur - og muligheden for at vinde en cykelferie på Samsø.