13 kalve stak af nytårsaften

- De er nok blevet bange for fyrværkeri, men nu skal de hjem, inden det bliver for koldt, siger Lasse Linding.

De ni forsvundne kalve er imellem et halvt og et helt år gamle. Det er to røde, to sorte, en rødbroget, en sortbroget, to lysebrune og en jerseykalv.