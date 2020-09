13 grundejere på Valdemarsgård-udstykningen slipper for at betale ekstraskat i kraft af, at Lejre Kommune laver en ny lokalplan - med små, men vigtige ændringer af den gamle. Arkivfoto: Agnete Vistar

13 husejere slipper for dum ekstraskat

13 parcelhus-ejere på Valdemarsgård-udstykningen i Højby slipper nu for at betale en rigtig dum ekstra-skat.

Det sker ved, at kommunen genfremsætter lokalplanen for området med en ændring af en passage og et kortbilag.

Misèren har sit udspring i, at køberne til en række grunde på Valdemarsgård-udstykningen var af den opfattelse, at hvis de købte en grund og byggede et parcelhus, bortfaldt retten eller muligheden til at bygge dobbelthus.