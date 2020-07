118 nye virksomheder i Lejre

Dermed placerer Lejre Kommune sig på en 16. plads over landets kommuner, hvis man ser, hvor mange virksomheder, der er skudt op per 1.000 indbygger. Her er der nemlig kommet 7,6 virksomheder per 1.000 indbygger. Dermed ligger Lejre også et godt stykke over landsgennemsnittet på 6,8 virksomheder per 1.000 indbygger.