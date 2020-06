1,1 millioner til masser af aktiviteter i ferien

Lejre Kommune er nu klar med et spækket katalog af sommerferietilbud til børn og unge: En vifte med over 50 forskellige aktiviteter for enhver smag og interesse, lavet i samarbejde mellem det frivillige foreningsliv, kulturaktører, kulturinstitutioner og Lejre Kommune.

Torsdag aften mødtes kommunalbestyrelsen og gav - naturligt nok - grønt lys til at modtage 1,1 millioner kroner fra regeringens sommerpakke til formålet. Pengene skal sikre, at børn og unge får en god ferie på trods af corona-krisen.

- Vi modtog bevillingen for mindre end 14 dage siden. Vi tog meget hurtigt kontakt til de frivillige foreninger og kulturaktører, og ved fælles hjælp har vi på meget kort tid fået sammensat et virkelig alsidigt katalog af aktiviteter, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Det er et flot arbejde, der er gjort af forvaltningen. Pengene er også målrettet sårbare unge og de rastløse, som måske kunne finde på at gøre dumme ting - vi håber de kan fanges ind af nogle af alle de gode aktiviteter, tilføjer han.

Alle de mange tilbud er gratis. Sommerferiekataloget kan ses på www.oplevlejre.dk og spænder vidt: Fra overnatninger i skovene til vandre- og kanoture, sommergolf, svømmeoplevelser og forskellige sportcamps. Her er også håndbold, basketball, floorball eller fodbold. Og er man til e-sport, science eller praktisk matematik i naturen, er der også muligheder her.

Man kan også vælge at tage hele familien med til mange forskellige børneteaterforestillinger, som bliver opført forskellige steder i kommunen. De sidste to uger af sommerferien lægger kommunens SFO'er hus til kunst- og kreaworkshops, hvor alle er velkomne til at deltage, også selv om man ikke går i SFO. Og hvis man er til teater og musical, er det muligt at fordybe sig en hel uge i kunsten at stå på en scene sammen med andre teaterglade børn og unge.