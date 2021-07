Lokale råvarer skal anvendes i en konkurrence om Årets Klimaret - vinderen findes den 12. september. Foto: Agnete Vistar

100.000 kroner uddeles til events under klimaugen

Lejre - 06. juli 2021 kl. 08:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Landsbyudvalget uddeler nu op til 100.000 kroner til arrangementer, der skal foregå under Lejre Klimauge til klimaugen den 11-18. september. Samtidig får to længerevarende klimaprojekter i alt 70.000 kroner. Og så udskriver udvalget en konkurrence i Årets Klimaret.

En række større arrangementer får tilskud til lokaleleje, oplægsholdere og forplejning via de midler fra Klimapuljen, som Landsbyudvalget uddelte ved sit møde forleden.

I en pressemeddelelse oplyser Lejre Kommune, at borgerne kan se frem til at opleve et koncertforedrag om omstilling til fremtidens klimavenlige transportformer, en samtalecafe og afprøvning af varmepumper, elbiler og elcykler i Gershøj, en stor debat om lokal klimavenlig mad i Lejre By med lokale fødevarefolk og meget, meget mere.

- Bunken af ansøgninger afslører, at der er et væld af kreative mennesker i alle dele af kommunen, som går op i klima og har lagt sig i selen for at stable arrangementer på benene. Og det her er kun toppen af isbjerget. I mange landsbyer ved vi, at der er aktiviteter i støbeskeen, og der er jo stadig masser af tid til at planlægge flere ting. Så jeg regner med at få kalenderen tæt pakket med inspirerende og tankevækkende begivenheder i Lejre Klimauge 2021, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i pressemeddelelsen.

Samtidig med uddelingen af midler til arrangementer og længerevarende klimaprojekter har Landsbyudvalget udskrevet en konkurrence i Årets Klimaret i Lejre Kommune 2021.

Alle kan deltage i konkurrencen ved inden den 1. september at indsende billeder, opskrift og beskrivelse af, hvordan retten lever op til konkurrencens fire kriterier; lokal forankring, sæson, smagfuldhed og de danske kostråd, der er formuleret ud fra hensyn til sundhed og klima.

Fem finalister udvælges til at fremstille deres ret den 12. september, hvor et dommerpanel udpeger en vinder. Alle deltagende retter bliver publiceret på kommunens hjemmeside, og der er præmier til alle fem finalister.

- De lokale råvarer kan blive til rigtig lækker mad, og jeg glæder mig til at se og smage, hvad borgerne i Lejre Kommune kan trylle frem i køkkenet. Fødevareforbruget spiller en vigtig rolle i klimaomstilling og er samtidig et område, der interesserer og engagerer mange borgere i Lejre Kommune, så jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at opleve mange lækre og klimavenlige retter, siger Arne Stentoft, næstformand for Landsbyudvalget, hvor han repræsenterer Gershøj Bylaug.

Landsbyudvalget har modtaget 16 ansøgninger om støtte til arrangementer under klimaugen. 10 har fået støtte. Fem er bedt om at sende yderlige materiale og én har fået afslag.

Landsbyudvalget modtog tre ansøgninger om støtte til klimaprojekter. To fik støtte, én fik afslag.

Dommerpanelet til Årets Klimaret i Lejre Kommune 2021 består af to-tre medlemmer af Landsbyudvalget og to-tre lokale restauratører. Førstepræmien er et gavekort på 2.000 kroner til lokale spisesteder. 2. - 5. præmierne er gavekort på 500 kroner til lokale gårdbutikker.