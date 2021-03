Se billedserie Efter at have cyklet og løbet 5400 kilometer står menuen nu på 5000 kilometer mere - til Ghana. Arkivfoto: Agnete Vistar

100 unge løber lige 5000 kilometer mere

Lejre - 04. marts 2021 kl. 06:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Efterskolerne må stadig ikke åbne for deres elever på Sjælland. Og de over 100 elever på Efterskolen Lindenborg må fortsat holde sig hjemme.

De unge der har dog været på fuld fart ned gennem Europa - virtuelt, som del af et bevægelsesprojekt. Derhjemme løb, cyklede eller gik de unge, idet aktiviteterne blev tracket, og via app'en »Map my Run« blev kilometerne målt på telefonen og lagt sammen.

Alt i alt bevægede de unge efterskole-elever sig 5.400 kilometer. De kom til Rabat, og derfra tværs over det afrikanske kontinent og endte i Tunis.

»Race Across Europe« endte således med at komme til det afrikanske kontient virtuelt efter en fantastisk aktiv uge med flot engagement fra eleverne. Så nu venter der eleverne et brag af en 1001-nat fest. Den lovede fest skulle nemlig afspejle det sted, de unge nåede at cykle, gå og løbe sig frem til.

Det bliver dog ikke ved det. Projektet begejstrede de unge, og nu fortsætter det i en ny sammenhæng, nemlig som et velgørenhedsløb.

Efterskolen støtter et børnehjem i Ghana. Fra Tunis er der små 5000 kilometer til børnehjemmet i Ghana - og de kilometer skal eleverne bevæge sig denne gang. Det sker i Uge 9.

- På børnehjemmet i Ghana har de et motto: »En familie, en fremtid, et håb«, og netop ordet håb er essentielt for os. Håb er forventningen om at noget givet vil indtræffe, men vi er ofte afhængige af andre. Vores elever håber på genåbning, og på i Ghana er der børn, der håber på en tryg opvækst. Vi ønsker at gøre en forskel og bruge vores fællesskab til at opfylde håbefulde ønsker. Heri opstod tanken om projekt nr. 2: »Race for Hope«, fortæller Tommy Holm Hougaard, lærer på Efterskolen Lindenborg.

Under denne uges projekt skal de unge ved at bevæge sig samle ind til børnehjemmet i Afrika. Skolen donerer kilometer-penge undervejs, og de unge kan selv mobilisere forældre og andre til at donere et beløb for hver løbet kilometer.

- Vi har løbet for os selv - nu løber vi for andre, lyder det fra de unge.