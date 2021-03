10 kajakker skulle der til at få dannet tallet 100 på Haldrup-grunden ved det gule hus - sådan blev 100-årsdagen for Dansk Kano- og Kajakforbund markeret. Foto: Bjørn Thomsen

100 år fejret med 100 kilometer på vandet

Bjørn Thomsen er formand for Lejre Havkajak og i øvrigt ansat i Dansk Kano og Kajak Forbund. Han fortæller, at der afholdes verdensmesterskaber for kortbane kajakroning på Bagsværd Sø den 14.-17. september. Og inden da, den 12. september, er der jubilæumsoptog på vandet i Københavns Havn i et arrangement med Wonderful Copenhagen.