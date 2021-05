Se billedserie Vejret var i den grad med Herslev bryghus? fejring af 1. maj i naturens tegn. Foto: Agnete Vistar

1. maj i naturens tegn: Når jeg ser et grønt flag smælde

Lejre - 01. maj 2021 kl. 18:58 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Herslev Bryghus' 1. maj fejring lørdag eftermiddag var nok den eneste i landet, der ikke mønstrede røde flag.

Det blev til gengæld en festlig fejring af en blændende smuk forårsdag - med fokus på naturen. Og fadøl af den bedste slags. Samt danske flag.

Som brygmester Tore Jørgensen sagde som introduktion til dagens to talere, Mette Touborg og Tine Ewé, så håber han, at noget af det, vi alle får ud af krisen, er at vi er kommet mere ud og har mærket naturen.

- Den her 1. maj synger vi ikke »Når jeg ser et rødt flag smælde«. Det handler om at se det grønne flag smælde! sagde bryggeriejeren.

Og med det mente han, at 1. maj festen var en hyldest til naturen, som vi skal vise respekt og omsorg.

Alle parkeringspladserne ved bryggeriet har været optaget under coronaen; folk har været ude og gå tur i denne krisetid i det smukke område. Og som brygmesteren også gjorde opmærksom på, så producerer bryghuset naturøl med udgangspunkt i naturen.

Det var således naturen, som var det helt centrale fokus denne 1. maj - og naturligvis stedets gyldne eliksir, og grillpølser.

Talerrækken blev et gensyn med Mette Touborg, der i 2016 stoppede som borgmester i Lejre, trådte ud af politik og blev blev ansat i et ledende embede i Københavns Kommune.

Hun repræsenterede ikke noget politisk parti ved 1. maj-arrangementet i Herslev og skal ikke vælges, men holdt en tale med en anden vægtning. Hendes eget, meget personlige forhold til naturen.

Klimaet, som er den store løftede pegefinger ude i horisonten, og glæden ved naturen blev hendes to afsæt. For Mette Touborg løftede sløret for sin dybe glæde ved at gå med bare fødder på stranden og mærke sandet mellem tæerne, dufte raklerne på porsebusken, lytte til konkylier eller kramme et træ og mærke dets styrke.

Tine Ewé fra Roskilde, forfatter til bogen »Jenter på eventyr«, fortalte om, at bogen handler om at få flere piger og kvinder ud i naturen.

