11-årige Henrik Larsen fra Hvalsø havde drømt om at gå med metaldetektor i mange år - og da den endelig gik i opfyldelse fandt han måske et stykke vaskeægte danefæ. Foto: Daniel Sennek

- Man begynder jo at juble indeni

I flere år havde 11-årige Henrik Larsen fra Hvalsø drømt at gå med metaldetektor og finde vores fælles historie i den sjællandske muld. I efterårsferien gik hans drøm i opfyldelse, da hans far havde tilmeldt ham Lejre Museum afholdt »Bliv detektorfører for en dag« - og her blev det måske endda til et vaskeægte eventyr, da en lille mønt, som Henrik fandt, nu er blevet sendt til Nationalmuseet, hvor det skal vurderes om den er danefæ.

11-årige Henrik Larsen fra Hvalsø har i mange år drømt at gå med metaldetektor. I efterårsferien gik den drøm i opfyldelse - og så har han endda været så heldig, at han måske fandt et stykke danefæ.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her