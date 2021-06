Send til din ven. X Artiklen: - Døgnet, hvor vi kan snakke om alt det svære Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stafet For Livet sætter fokus på cancer i 24 timer. For Emilie er det det ene døgn på året, hvor emnet kan åbnes op.

Lejre - 14. juni 2021 kl. 18:16 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Solens varme stråler trænger igennem trækronerne og skaber dansende lys på den sprøde jordbund. Vindens tag i de meterhøje træer skaber en syngende lyd, der bærer duften af sommer gennem den 1200 hektar store grund. Omgivet af de flere hundrede år gamle træer, går Emilie Schytte og hendes familie. Mellem træerne er der en anden form for frihed til at snakke. En ro og en konsensus om, at i dag, i dag er snakken fri.

- Vi snakker ikke så meget om kræft i hverdagen. Jeg tror, det er en meget dansk ting at gøre. Men når vi er sammen om Stafet For Livet, så giver det en anledning til at få talt om det. Det er døgnet, hvor vi kan snakke om alt det svære. Det åbner døren til den svære samtale på klem, fortæller Emilie, hvis mormor og morfar begge er såkaldte fightere, stafet-deltagere, der selv har været eller er i et kræftforløb.

Døren står på klem Det er tredje år i træk, Emilie og familien deltager i stafetten sammen. Første år var det på den traditionelle måde, hvor man på 24 timer gik så mange kilometer som muligt på en rute ved Gevninge. I 2020 var konceptet vandreture rundt i kommunen. Og det samme i år, hvor familien lørdag er ude på en guidet tur ved Ryegaard - præcis som de var sidste år,

- Jeg kan mærke, at kræften stadig ikke er et emne, vi kan snakke helt åbent om endnu. Men jeg tror og håber på, at vi får åbnet døren mere og mere hvert år, vi er med i stafetten, lyder det fra Emilie, inden hun sakker bagud for at gå med sin morfar, der danner bagtrop for den lille gruppe i skoven.

Stædighed er nøgleordet Med speciallavede sko og vandrestave i hænderne går H.C. Pedersen gennem det kuperede terræn. På toppen af en bakke stiller han sig for at få pusten og nyde udsigten.

- Tænk sig, jeg gik også med på en skumringstur i går. Otte kilometer. Og så denne tur i dag, fortæller H.C., der er Emilies morfar.

Han er døv på det ene øre og har derfor mistet balanceevnen. Stavene og skoene hjælper på balancen. Og selvom benene er ømme og turen både varm og hård, så er H.C. målrettet. Det er en tur, der er for vigtig til, den ikke skal gås.

- Det kan godt være, vi ikke tæller kilometer i år. Men det er stadig et vigtigt budskab. Og med min stædighed, så kan jeg sagtens gå de her ture, lyder det selvsikkert.

En lille løgn Forrest i gruppen går Jaris Nielsen og godsejer Johan Scheel. Jaris er gift med Birgitte Schytte, der er Emillies mor og kasserer ved Stafet For Livet Lejre. Jaris fortæller, at familien dels deltager, fordi bedsteforældrene er fightere. Dels for det gode formål. Og dels fordi, det er en måde at være sammen som familie.

- Det passede godt til os som familie. Det her med, der er noget, vi kan være fælles om i en weekend. Og så er det et vigtigt budskab og meget symbolsk, at det varer 24 timer. For kræft er der døgnet rundt, lyder det fra Jaris, inden Johan Scheel signalerer, at det er tid til et stop på turen.

- Stedet her kalder vi for dyrehaven, fordi her oprindeligt gik dåvildt. Nu er det primært køer og nogle få kænguruer, lyder det fra godsejeren.

Han havde, inden turen, lovet, at han ved samtlige stop på turen vil fortælle to sandheder og en løgn. En måde at skabe en løs og sjov stemning - Noget, der er vigtigt også at have med sig på en så vigtig dag som denne.